4歲童「全身糞便」關籠子！狠父堅信他是「小王種」　將人餓到剩皮包骨

▲4歲的佛拉迪克。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

烏克蘭一名4歲小孩佛拉迪克（Vladik Molchenko）先前遭到虐待，去年8月被社工救出之後，竟被發現體重只有15磅（約6.82公斤），不僅肋骨的模樣清晰可見，手腳也都瘦到只剩下皮膚，模樣看起來十分可憐；而他遭受虐待的原因竟只是因為爸爸亞歷山大（Aleksandr Molchenko），認為他是妻子搞外遇後生下的小孩，想要用餓死的方式讓這名小孩死亡。

根據外媒報導，這起事件發生在烏克蘭中部的新烏克蘭卡（Novoukrainka），當社工進入佛拉迪克所在的房子裡時，發現這名小孩被關在一個手工做的木製籠子裡，全身覆蓋了自己的糞便，而且體重只有7公斤，跟同齡的小孩的平均體重12到23公斤有非常大的差異。

而下這樣毒手的人竟然就是佛拉迪克的爸爸亞歷山大，亞歷山大認為這個小孩不是他的親生小孩，覺得是老婆出去搞外遇之後生下來的，所以決定故意不給小孩吃東西，藉此把人給活活餓死。根據調查單位的檢驗報告，在經過DNA鑑定後，確認弗拉迪克跟亞歷山大是有血緣關係的。

報導中指出，儘管知道發生這樣的事情，佛拉迪克的媽媽娜塔莉亞（Natalia）卻沒有做出任何行動，來營救自己的孩子，隨後被當局認為犯下謀殺罪。目前佛拉迪克跟他的3個兄弟姊妹被帶往一間孤兒院，在經過調養過後，他的體重已經來到了15公斤。

據悉，佛拉迪克的狠心父母如果被判有罪，將會面臨終身監禁。去年8月，烏克蘭警方在攻堅佛拉迪克的家時，不得不將大門拆毀，以拯救該名小孩，否則人很有可能在幾天內死亡；當時參與救援的兒科醫生柳德米拉（Ludmyla Lyashenko）表示，小孩被關在一個超小的手工木製籠裡，並被放在房子的一處角落，小孩被自己的糞便跟蒼蠅覆蓋。