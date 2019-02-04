「保麗龍箱+喇叭」貼牆播音樂！老伯夜夜失眠　竟自製「震樓器」炸鄰居

▲孫老伯自製震音器。（圖／翻攝自微博／廣州日報）

國際中心／綜合報導

大陸杭州一名68歲的孫姓老伯近幾年來，每天晚上都覺得住家樓上有各式各樣的動靜，一下子傳來彈珠掉了的聲音，一下又傳來椅子倒了的聲音，讓他沒辦法好好睡覺，在跟鄰居交涉無果後，決定用自己的辦法「解決」這件事。孫老伯在保麗龍箱裡裝喇叭，並用竹竿跟拖把柄固定在房間裡的天花板上，隨後大聲的放出音樂；而這個「震樓器」還真的發揮效用，吵到鄰居報警處理，這件事才落幕。

根據《中國報》報導，孫老伯因為覺得鄰居每天弄出的噪音太吵，於是好幾次親自去找住在樓上的李先生交涉，一開始社區也出面為兩人協調，但是一直都沒有一個令人滿意的結果出現。

孫老伯在近日因為樓上持續傳來的聲音，導致他晚上沒辦法好好睡覺，竟氣的找出3個保麗龍箱子，並在裡頭放入喇叭，再用竹竿、拖把柄的物體，將東西頂在天花板上，隨後早晚都不停地放著震耳欲聾的音樂，終於讓李先生再也受不了報警處理。

警方到場後，看到孫老伯家中的3個大「震樓器」頗為驚嚇，覺得不可思議。而李先生則是向警方表示，家人在家時都已經盡量放輕自己的腳步跟動靜，實在是想不透為何還是會吵到人家睡不著。

報導中指出，原來孫老伯患有神經衰弱，本身睡眠品質又差，可能還會出現類似幻聽的症狀；在獲悉雙方情況過後，當地警方協助將「震樓器」拆除，並且充當雙方的和事佬要大家好好地進行調解。