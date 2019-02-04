我不斷尋找妳！4歲童淚訴曾變天使…「待過媽媽肚子2次」

▲4歲的盧卡記得「胎內記憶」。（圖／翻攝自Laura Mazza臉書）

國際中心／綜合報導

澳洲一名媽媽勞拉（Laura Mazza）日前在臉書PO文透露，自己的4歲寶貝兒子盧卡（Luca）表示，記得媽媽生下他之前曾經流產，勞拉對此驚訝不已，認為盧卡就是自己10年前流產嬰兒的靈魂回來了。PO文引發網友討論，直呼「生回來是真的！」

據《每日郵報》報導，勞拉在臉書表示，10年前她曾無意流產，當時她十分難過，因為無緣見到未出世的小寶寶，不過幸運的是，6年後她又懷孕生下兒子盧卡。勞拉說，盧卡是一位乖巧又聰明的小孩，常常會說些有趣的事，甚至唱著超齡的歌曲，「他就像是一個小老人」。但今年4歲的盧卡，日前在洗澡時突然嚎啕大哭，這情況讓她一時慌了手腳，因為她不曾看過盧卡這樣，安撫後盧卡竟說出一件令她驚訝的事。

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▲勞拉的臉書po文。（圖／翻攝自Laura Mazza臉書）

勞拉寫道，盧卡問她「之前我們住在澳洲嗎？」她回「是啊！」但盧卡馬上否決，「不是的，之前我住在媽媽肚子裡的！」天真的回答讓她笑著說，「是啊！你是住在我肚子裡的，不過出生後就住在澳洲啦！」沒想到盧卡接著說，「對啊！我原本住在媽媽妳的肚子裡，但後來…死了！」勞拉當場愣住，回過神才反問盧卡「後來死了！是什麼意思…」

結果盧卡哭著說出了更驚人的內容，「我來到妳的肚子後不久，我就死了！我不斷尋找妳，卻找不到屬於妳的痕跡，我到妳以前的房子、到每個妳可能出現的地方呼叫妳的名字，但是妳聽不到…最後我變成了天使！伴隨著媽媽。」盧卡還哭著說，因為太想念媽媽了，最後終於有機會再回到媽媽的肚子裡。

▲盧卡哭著說，他待過媽媽的肚子2次。（圖／翻攝自Laura Mazza臉書）

勞拉表示，自己聽完後十分驚訝，因為她從來沒跟盧卡談論過天使或是生死，更別說是10年前曾經流產的事，所以她認為，盧卡就是當時她流產的小孩，並相信嬰兒來到世上前，便已選定了母親，他們的靈魂會一直與母親同在，並等待機會出生。此文一PO出立即引發網友討論，許多網友紛紛表示「太感人了」、「生回來是真的」，甚至有網友表示有類似的經驗「我兒子曾說過！他一直在等待機會回來。」

▲勞拉認為嬰兒來到世上時便選定了母親，且靈魂會一直與母親同在。（圖／翻攝自Laura Mazza臉書）