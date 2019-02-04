各國過年習俗大不同！越南買「活鯉魚」放生　韓國壓歲錢竟放「白色信封」

▲過年示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

春節將至，許多人也都已經開始放春假了，不過大家知道，除了台灣、大陸、港澳地區、日本和韓國有過春節的習慣，還有那些國家也過春節嗎？亞洲地區不僅僅上述幾個國家，就連東南亞國家也會在這個時候，舉行盛大的活動來慶祝；而越南、印尼、南韓、北韓、新加坡和馬來西亞，更在新年時制定法定假日的存在，讓大家都可以開心過個好年。

一般來說，通常有華人的地方，就會有人過農曆新年，有些國家更因為華人占人口的比重較高，甚至是把新年定為法定假日；而其他像是泰國、柬埔寨、泰國等國家中，雖然沒有法定假日，但是華人老闆通常會在新年期間給員工休假，讓當地也充滿過年的氣氛。

不過每個國家過春節的方式都有些不同，像是在非常重視傳統的韓國，春節時大家都會回家跟家人團聚，然後一定要吃年糕湯，小孩也可以拿到裝有壓歲錢的紅包，但是韓國不用紅色袋子裝壓歲錢，而是放在一個白色的信封裡，因為白色象徵著純潔和乾淨。

而離台灣超的日本同樣也過新年，但日期稍稍有點不一樣，日本的陽曆元旦（1月1日）就是他們的春節，所以每年的12月29日到1月3日，就是全日本的休假日；12月31日，也就是他們的除夕，大家會一起圍爐守歲，並一同在午夜時聽寺院裡傳出的108聲鐘聲。

越南跟華人世界一樣，新年是過農曆的，而且將這個節日視為除舊迎新的日子，其中不能少得東西即為鮮花、春聯、爆竹跟粽子；當地在過節10天前，就會開始賣年貨準備過年，街道上也都充滿紅色、喜氣的裝飾。比較特別的是，越南人會在過年時買一條「活鯉魚」來供奉灶王爺，等到祭祀結束後，再將這條鯉魚放生；根據越南民間的說法，鯉魚是灶王爺的坐騎，同時也是龍王的化身，把魚放回水裡讓坐騎載著灶王爺回天宮。

而在華裔人口超多的新加坡，其實過春節時的情況跟大陸和台灣差不多，當地會掛上紅色燈籠，街坊道路都充滿紅色裝飾，看起來喜氣洋洋；不過馬來西亞人在過節的時候一定要買鳳梨，因為鳳梨的台語諧音為「旺來」，被視為吉祥水果。在發紅包的這個習俗上，沒結婚的長輩不能給晚輩發紅包，因為這樣收到壓歲錢的晚輩可能會出現難娶妻、嫁人的情況。