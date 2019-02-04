姊妹打賭「看誰能色誘爸爸」！她贏了大談父女戀還結婚　下場慘了

▲父女亂倫上床。（圖／翻攝自people.com）

記者錢玉紘／綜合報導

美國內布拉斯加州有一對同父異母的姊妹，兩人居然發起超變態打賭，比賽誰可以最快色誘爸爸上床，最後「贏家」還順勢跟爸爸結婚，在今年1月被當局依亂倫罪名逮捕。目前父女倆都被關押中，若是罪名成立，最高可能面臨8年的刑期。



39歲的爸爸費爾葛洛夫（Travis Fieldgrove）跟21歲的女兒柯許娜（Samantha Kershner）從去年9月開始發生性關係，甚至在今年10月結婚，兩人在1月底遭到當局逮捕。柯許娜並非跟爸爸一起長大，她大約在4年前，透過母親的安排與「生父」相見，不過出生證明上並沒有父親的名字，所以費爾葛洛夫並不相信這是自己的孩子。

但之後費爾葛洛夫仍然以父女感情對待柯許娜，不過就在去年9月起了變化。柯許娜因為跟妹妹兩人爭風吃醋，決定發起一個挑戰，看誰可以先色誘爸爸上床，之後她成功了，也和費爾葛洛夫發展性關係，之後更在10月登記結婚。

警方提到，DNA檢驗結果確定兩人為親生父女，卻發展感情和性關係，因此依照亂倫罪名起訴。若是兩人的罪名都成立，最高將面臨8年的刑期。目前這對父女都被拘留在監獄內，爸爸保釋金為10萬美元，女兒則為2萬美元，兩人都未交保。