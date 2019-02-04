洋男喝掛倒地！在地騎士超淡定「當減速丘輾過去」　40萬人笑翻

▲洋男喝醉橫躺峇里島街頭，當地人直接輾。（圖／翻攝自推特／@MothershipSG）

記者錢玉紘／綜合報導

許多觀光客到國外旅行，因為心情太好，不免喝酒狂歡，但也因此常有失序舉動，丟臉丟到國外。推特上日前瘋傳一支影片，兩名西方觀光客疑似喝酒醉，大白天的直接躺在峇里島的街頭，結果當地人似乎見怪不怪，直接騎著機車就輾過去，畫面超爆笑。

新加坡網站「Mothership」日前在推特分享這支影片，只見大白天的，在印尼峇里島的路上有兩名西方觀光客疑似喝醉，裸著上身，直接橫躺一條小巷子的地上，擋住了整條道路，完全變成路障，有兩名當地居民騎著摩托車想要過去，直接被擋住，連繞道都無法。

但這兩名當地機車騎士似乎已經看慣了這樣的瘋狂景象，也沒有下車把躺在地上的洋男叫醒，反而是油門一催，直接從對方身上輾過去，躺在地上的男子嚇得直接彈起來，似乎還搞不清楚發生什麼事，慢慢站起來。

幸好機車騎士車速不快，兩名醉男看起來並沒有受傷。這支影片已經有40萬人觀看，網友留言提到，「故意要擋路，那也不用客氣了啦」、「老實說，峇里島居民都已經受夠無禮的觀光客了」、「這種態度，被壓完全活該」、「只是在測試他腹肌夠不夠力啦」。

