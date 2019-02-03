蠟筆小新「小白」出頭天！登上男主角　要成為「超級英雄」保衛地球

▲小白晉身成主角！（圖／翻攝自推特／サイエンスSARU）

國際中心／綜合報導

日本卡通「蠟筆小新」從1992年開播，至今已經有28年的歷史了，除了主角野原新之助（小新）以外，野原家的寵物狗「小白」也讓人留下深刻的印象。日本「朝日電視台」近日為了慶祝開播60年，決定要讓小白坐上男主角的位置，以「超級英雄」角色保護地球的故事，製作一系列名為「SUPER SHIRO」的新作品。

綜合日媒報導，由小白擔當主角的動畫名稱為「SUPER SHIRO」，其內容為一隻狗以一種非常普通的方式，生活在非常普通的田野裡，不僅如此，這隻狗狗的名稱也極其普通，他叫作「四郎」；唯一不普通的地方即是，四郎是一名保護世界的超級英雄！

「SUPER SHIRO」將由日本動畫導演、編劇湯淺政明（Masaaki Yuasa）擔任總導演，他在國內外都受到高度的評價，並從一開始就以工作人員的身分，參與「蠟筆小新」的電視以及電影動畫系列。

小白要擔綱男主角的消息一出，立即引起許多網友關注，大部分的人都相當期待「小白自傳」的誕生，更有網友興奮的表示「天啊！神犬小白！」、「小新最終還是被一條狗給打敗了嘛？」、「小白的出頭之日到了啊！」、「白神啊！！！！！」、「這隻狗真心不簡單啊！」