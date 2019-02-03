「瀕危鯊魚」變英國炸魚薯條！用「俗名」標示　饕客全吃下肚





▲「白斑角鯊（Squalus acanthias）」。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

英國科學家在2016年和2017年時，從英格蘭南部賣炸魚薯條的店內，收集了100多份的樣品進行試驗，不過卻在其中的78個炸魚當中發現，有90%是由瀕臨滅絕的「白斑角鯊（Squalus acanthias）」製成，通常這種鯊魚被用俗名岩鮭（rock salmon）、岩鰻（rock eel）或赫氏鯊（Huss）標示，造成許多饕客在不知情的情況下吃下肚；科學家也呼籲歐盟，希望能修改標示的法規，在魚肉被販售能夠明確標明來源魚種。

根據外媒報導，英國艾希特大學（Exeter University）的生物科學研究團隊在90間店裡，取得了117份的魚肉樣本，其中有78份來自專賣炸魚與薯條的店，剩餘的39份則是一般鮮魚跟冷凍魚肉；不過在經過DNA樣本分析後，其中有90%個樣品的魚肉來源是屬於白斑角鯊。

研究人員表示，儘管樣本數量很少，但是數據已經顯出瀕危的鯊魚在各地被銷售的情況。「白斑角鯊」是一種瀕臨滅絕的小型鯊魚，在全球數量被列為「易危」等級，在東北大西洋更是屬於「瀕危」；該種鯊魚通常會被以岩鮭、岩鰻或赫氏鯊等俗名販售。

報導中指出，根據歐盟規定，一般來說「白斑角鯊」是不允許被抓捕的，但是如果是混在其他魚獲當中被撈上岸，就可以被販售：此外，美國跟加拿大並未立法禁止捕此類鯊魚。