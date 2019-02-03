美中貿易協議「氣氛超好」　專家：若有嚴重問題…就會恢復加徵關稅

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）1日接受電視訪問時表示，美國和中國的貿易談判相當良好，總統川普（Donald Trump）也對中國達成貿易協議感到樂觀，不過即使雙方有著良好的氛圍，眼前還有困難的工作正等待著大家，「但我們確實來到了新的階段，甚至談到連中國方面都不願多談的細節。」

庫德洛表示，雖然整體而言，川普政府談判有著良好的氛圍，「但是坦白說，還很遠，眼前還有許多困難的工作等著我們，但我們確實來到了最新的階段。」

川普政府準備與中國達成協議，除了保證中國能落實不損害美方的規定、長期採購更多美國的貨品及懲罰竊取美國商業機密行為之外，也要中國承諾接受給美方監督。美國貿易代表署前中國事務首席顧問雷明（Claire Reade）表示，假若出了嚴重問題，「他們就會準備恢復加徵關稅。」

不過，川普政府內部仍在討論如何建立有效機制。雷明指出，灰色地帶的問題更複雜，假若中國承諾10件事情，其中只有7件事情有進展，這樣該怎麼辦？「他們的成績單是C，但也沒有爛到拿F，我們該怎麼做？」

智庫「美國企業研究所」中國事務分析師史劍道（Derek Scissors）則認為，美國若要有一套單邊行動的機制，就要雙方確認遵守協議的程度，否則這只會讓美國帶來風險。