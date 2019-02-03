委內瑞拉2大陣營走上街頭　馬杜洛支持者：川普滾出白宮！

▲ 馬杜洛的支持者高舉海報，上頭寫道，「川普滾出白宮吧，你和你的圍牆都是」。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

委內瑞拉總統鬧雙胞，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaidó）兩派陣營的支持者2日湧上首都卡拉卡斯（Caracas）街頭，為各自的領袖集氣。馬杜洛告訴國民，國家需要一支強大的軍隊，「我們準備好捍衛我們親愛的祖國，以防有一天他們膽敢在我們摯愛的委內瑞拉搗亂。」

馬杜洛是已故前總統查維茲（Hugo Chávez）生前欽定的接班人，支持者2日上街慶祝查維茲當選20周年。由於美國總統川普公開支持瓜伊多，有馬杜洛的支持者高舉印有川普肖像的海報，上頭寫道，「川普滾出白宮吧，你和你的圍牆都是」。

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▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛夫婦（上）與「臨時總統」瓜伊多夫婦（下）。（圖／達志影像／美聯社）



馬杜洛牽著夫人的手對台下支持者喊道，自己是委國唯一的總統，「委內瑞拉不會有獨裁統治」，政府會主動促進對話以治癒分裂，同時研擬在今年提早舉行國會選舉。

另一方面，瓜伊多也與妻子站在台上感謝支持者和國際上的盟友。他告訴群眾，國際社會更多的人道主義援助將在未來幾天內進入委國，尤其是急需的食物和藥品會從鄰國哥倫比亞的城市庫庫塔（Cucuta）運入。

瓜伊多在推特上表示，「在委內瑞拉的所有地方和世界上的每個城市，我們都會發出一個非常明確的信息。我們將以和平、有組織的方式展現力量。」此外，委內瑞拉空軍少將雅尼茲（Francisco Yanez）在網路上發布一段短片說，自己拒絕接受馬杜洛的獨裁，同時承認瓜伊多為代理總統。

▼ 兩派陣營的支持者2日湧上首都卡拉卡斯街頭，為各自的領袖集氣。（圖／達志影像／美聯社）

