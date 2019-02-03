奧蘭多機場傳巨響！男子從陽台跳下躺「中庭」　旅客闖安檢狂逃

▲旅客在機場塞爆。（圖／翻攝自推特／Troy Moritz、Kindy Segovia）

國際中心／綜合報導

美國奧蘭多國際機場在當地時間2日時，一名美國交通安全管理局（TSA）的40多歲職員，從機場內飯店的陽台一躍而下，墜落在中庭，巨大聲響引起當時正在通過安檢審查的旅客一陣驚慌。事後奧蘭多警方也證實這起事件，不過該名員工的名字並未被公布，至於跳樓原因還有待調查。

綜合外媒報導，位於美國佛羅里達州的奧蘭多機場，是全州最繁忙的機場，旅客數量相當的多；2日早上約9點半時，一名身穿美國交通安全管理局制服的職員，從機場內凱悅飯店內的一個陽台上跳下，整個人墜落在飯店中庭。

該處中庭為機場內通往4個主要航站的必經之路，還有許多旅客在事發當時正在附近進行安檢，現場一片混亂，有人驚恐的逃竄，在匆忙之中直接越過安檢站跑到登機口，當局後來將這些旅客重新帶回檢查；這起事件也造成一些航班的起降被延誤將近2個小時的時間。

報導中指出，機場的功能以及安檢站都在中午過後回復正常，不過各處仍然有許多人在排隊等待。奧蘭多警方表示，這是一起獨立的自殺事件，目前正在進行積極和持續的調查當中。