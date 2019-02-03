採購2艘「福特級航母」！美海軍戰力升級　將於2028、2032年交付

▲福特號航空母艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）

國際中心／綜合報導

美國最大的軍事造船公司「亨廷頓•英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）」在近日，與美國海軍簽訂合約，要打造兩艘福特級的航空母艦，計畫在維吉尼亞州的紐波特紐斯（Newport News）的造船廠建造，並於2028年和2032年交付；該間公司更稱，這項交易將為美國海軍節省超過40億美元。

綜合外媒報導，福特級航空母艦是美國海軍最新的次世代超級航空母艦，為美軍第三代的和動力航空母艦，也是現在世界上最大的航空母艦，全長337公尺，排水量可高達11萬噸，可搭載75架至90架的戰機和直升機。

美國海軍在1月31日時，簽署了一項大規模購買CVN 80和CVN 81、兩艘核動力航空母艦的合約，若是航空母艦能如期交付，預計將大大提升美國戰力。美軍聲明中指出，這項合約可以節省40億美元，並推動紐波特紐斯造船公司的營運。

報導中指出，新建造的兩艘航空母艦在設計上有做修改，還可供F-35閃電II戰鬥機起降，以及配有MK38艦砲系統跟MQ-25無人空中加油機；這兩艘航空母艦將在2028年跟2032年交付完成，