美國早春要來啦！　賓州土撥鼠報春「沒看到影子」：去買泳衣囉~

▲賓夕尼亞法州知名土撥鼠「菲爾（Punxsutawney Phil）」。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北美地區每年的2月2日為土撥鼠日，當地更有「土撥鼠報春」的習俗，今年依照慣例，大家在凌晨3點時就守在賓夕尼亞法州知名土撥鼠「菲爾（Punxsutawney Phil）」的洞前，等著這隻毛茸茸動物的出現。菲爾出洞之後，並沒有看到他的影子，這意味著今年的早春即將到來，而「菲爾土撥鼠俱樂部」也在社群媒體上寫道，「如果我是你，我就會去買泳衣啦！」

綜合外媒報導，2日凌晨約3點時候，大批美國民眾為了一睹「土撥鼠報春」模樣，聚集在一起觀看表演、煙火等慶祝活動；許多粉絲們更帶著特別訂製的帽子，來歡慶第133屆的土撥鼠日。這個慶祝活動起源於一個德國傳說，只要土撥鼠在每年2月2日出洞時看到影子，就代表冬季仍在繼續，如果沒有，那就代表早春要來了。

菲爾在早上7點7分出現的時候，大家並沒有看見他的影子，這意外著儘管美國在本周仍然天氣嚴寒，但是早春已經快要到了；而「菲爾土撥鼠俱樂部」更在臉書上留下「如果我是你，我出去買泳衣」的留言。

不過菲爾的預測讓照顧菲爾的人們感到驚訝，因為在過去幾年做預測時，通常都會得到還有6個星期冬天的答案。土撥鼠報春的習俗當中，其中有104次土撥鼠看到他的影子，在1887年到2018年間只有18次沒看到影子，有10年沒有相關紀錄。

報導中指出，這隻來自賓州德土撥鼠預測，很有可能會為美國的「極寒天氣」帶來一些緩解，明尼蘇達州因為-13度的低溫，造成所有交通、通訊都停擺，學校、企業也都宣布放假；目前已知這波「極地渦旋（Polar Vortex）」已在美國造成至少23人喪命。

▼2月2日為土撥鼠日。（圖／路透社）

請繼續往下閱讀...