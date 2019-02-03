「強大未知力量」讓9登山客慘死！　衣有輻射+手燒傷…死狀「超怪異」

▲佳特洛夫事件事發現場。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

俄羅斯9名登山好手在1959年2月1日時，到蘇聯境內的烏拉爾山脈登山，卻無人生還，雖然當局將9人的遺體都找回來了，但是其中4名成員的遺體遭受嚴重傷害，根據法醫的說法，要造成如此嚴重的傷害需要非常強大的外力，而且死者體內也沒有任何內傷，整起事件疑點重重；而俄國方面更在搜索行動結束的3年後，將該區域徹底封鎖，也讓這起被稱為「佳特洛夫事件」的案件蒙上一層神秘的面紗。

由大學生特加洛夫（Igor Dyatlov）擔任領隊，再加上8名登山好手所組成登山隊，於1959年2月1日時，以烏拉爾山東坡的Kholat Syakh為目的上山，目的是為了獲得3級登山證書，該證書為蘇聯時期頒發的最高難度登山證書。

就在幾個人上山之後，原本預計在2月12日回到營區的他們，卻完完全全失去了消息，當局立即出動搜救人員前往山上進行救援。沒想到當救援人員抵達登山隊駐紮的營地時，看到的卻是一頂從裡頭被割開的帳篷，一旁的雪地上有9個人的腳印，持續了500公尺後消失不見。

當局派人去搜救時發現，登山隊架設在山坡上的營地遭到嚴重損壞，帳棚從裡面被割開，其內雖然滿是個人物品，卻沒看到人的影子，而一旁的雪地裡則留有9雙腳印，最後在營區1.5公里外的一條河邊，找到兩名穿著內衣的死者，另外3名死者也是在附近被找到，從死亡時的姿勢來看，3人似乎嘗試著要返回營地。

剩餘4名成員則是在5月時在融化的雪下面被發現，身上皆受到嚴重的傷害，死因主要為體溫過低，但其中有2人的肋骨斷裂，一人頭骨骨折；這樣奇怪的死法立即引起輿論討論，甚至有人認為這起死亡事件應該歸究於西方間諜活動，或是秘密武器的測試計畫，不過最後蘇聯方面將死因定為「強大的未知力量」。

因為其中幾名登山隊成員的毛衣上，發現了相對較高的輻射量，其他人的手上跟臉上也都有燒傷。另一種理論認為，這個登山隊是被西方間諜殺死的，很有可能是蘇聯的間諜與這些人被安排見面，然後遭受攻擊而死亡。

不過根據一名經驗豐富的登山者的調查，他認為該登山隊在紮營時引發小型雪崩，但是裡面只有領隊有在冬季登山的經驗，為了營救傷者，他將人帶到森林旁的溪流並生火，其他人則打算返回帳篷找尋自己的財物，卻在途中凍死了，原本留在河邊的人試圖用火取暖時，將雙手燒傷。

「佳特洛夫事件」至今已過了60年，但仍然無法確定這9個人的死因，而俄國方面也在近日表示，調查人員考慮到公眾對於這起事件保持的關心，決定要重啟調查，儘管其他機構的相關調查日期已截止，但是檢察機關並非如此，預計在3月10日到20日之間與專家和緊急情況部門員工前往事發現場做調查。