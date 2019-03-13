戴帽子一直飛走真惱人！只要1個步驟就讓帽子超聽話

▲戴帽子一直飛走真惱人！１個步驟 讓畫家帽、報童帽超聽話（影／「居妮Ginny Daily」youtube提供）

編輯／Ping 圖／「居妮Ginny Daily」youtube授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同。

不管是秋冬還是春季穿搭，毛帽、貝雷帽與報童帽都是不退流行的帽款，但是在穿戴的時後，很容易因為動作或是風大而讓帽子飛走，所以這次「居妮Ginny Daily」帶來她的小撇步，而且只需要一個動作，就能讓帽子超聽話喔。

＃一秒固定帽子法

只需要隨手抓起一小把頭髮，再將頭髮塞進帽子裡就大功告成啦！不需要別的工具就能輕鬆上手，而且還能撐起帽子，讓頭型看起來更好看喔。

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▲只需要將一小把頭髮放進帽子哩，就能讓帽子乖乖固定在頭上嘍。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube提供）

＃時尚固定帽子法

如果想要讓帽子更安全的固定在頭上，可以利用最近超流行的BB夾，將頭髮與帽緣夾一起，不僅牢固也讓造型看起來更活潑可愛喔。

▲還可以夾上可愛的BB夾，不僅牢固，還讓造型更豐富喔。（圖／「居妮Ginny Daily」youtube提供）

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