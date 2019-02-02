曼谷男待霧霾1.5hrs！「狂咳嗽+血輪眼」呼吸困難　插管5天險慘死

▲泰國霧霾嚴重，男子眼睛冒血絲。（圖／翻攝自Songsamut SpeedVan臉書）

國際中心／綜合報導

泰國曼谷霧霾超可怕！一名28歲男子頌波（Sompol Panarattanasopon）前陣子只是在曼谷奇隆區待了1.5小時，沒想到回家後竟然開始出現喉嚨乾癢、咳嗽發燒等狀況，眼睛冒血絲變成「血輪眼」，甚至出現無法呼吸的情形，緊急插管治療5天才保住小命。

綜合媒體報導，頌波1月27日回到家中後，突然發生了咳嗽與發燒的症狀，他原本以為只是一個小感冒，吃了退燒藥後早點休息，沒想到隔天起床症狀依舊沒有削減，甚至出現了胸口疼痛與呼吸困難的情形，嚴重到有昏迷的情況。

家人趕緊將頌波送醫急救，醫師診斷發現，頌波嚴重過敏而引發急性支氣管發炎，他的昏迷是因為呼吸困難、缺氧所導致，趕快將他送入加護病房插管治療。

經過5天後，頌波的身體才逐漸好轉。他的妹妹表示，哥哥原本就有氣喘與過敏的情形，但誰也想不到竟然是空氣汙染導致全身出狀況，假若送醫時間過晚，很有可能因此失去性命。

醫生也表示，不要小看空氣中的灰塵，若民眾的眼睛開始冒出血絲或是有流鼻血的情況，就要快點就醫。