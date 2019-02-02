極寒-30℃「隔天大回暖」！芝加哥民眾穿棉外套︰-5℃就像是春天

▲美國受極地渦旋（Polar vortex）影響，本星期低溫-30℃破紀錄，芝加哥、紐約等地超冷。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

美國最近受到極地渦旋（Polar vortex）影響，本星期低溫-30℃破紀錄，然而1日北極氣團退卻，美國中西部、東北部回暖，氣溫急速回升至-5℃左右，兩天溫度相差25℃，芝加哥民眾直喊：「現在的感覺猶如是春天一樣！」

綜合外電報導，芝加哥最近最低溫來到-30℃，而1日下午回升至-5.5℃，溫度相差25℃，民眾只穿著厚棉外套出門，受訪時表示：「現在的感覺猶如春天來了。」而另外在戶外工作的工人表示，前幾天工作時手腳冰凍得受不了，還要回到室內保暖一下，「今天起，真的覺得天氣變正常了。」

美國天氣預測公司「AccuWeather」報告顯示，由於北極氣團往北方退縮，美國新英格蘭（New England）南部至紐約的氣溫將會開始回升至-4.4℃至-10℃左右，寒冷的空氣將會移動至加拿大。

據了解，這次低溫打破了40項紀錄，至少有21人死於這場北極氣團，政府預估死亡人數逐漸上升。

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