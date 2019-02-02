日本驚現入冬第7條「地震魚」　動物學家：帶電粒子改變環境

▲日本富山縣捕獲本次入冬第7條地震魚。（圖／翻攝自Instagram／uozuaquarium_official）

國際中心／綜合報導

日本富山縣東部的魚津市於1日發現2隻俗稱「地震魚」的皇帶魚，分別長約3.2公尺及4公尺，近幾個月以來，入冬後所捕獲的皇帶魚已達7隻，造成不少民眾擔心，這可能是即將來臨的地震或海嘯的前兆。皇帶魚一般棲息深海，多年來極少被捕獲，甚至被漁民稱為「龍宮使者」，傳言會在地震發生前上岸通報。

根據《每日郵報》報導，英國安格里亞魯斯大學動物學講師葛蘭特（Rachel Grant）認為，皇帶魚確實可能具有感知天災的能力，「地震發生前夕，地殼岩石會釋放帶電粒子，進而引發一連串的化學反應，例如將水分子變成氧化氫，改變動物的生活環境，致使他們被迫移動。」

富山縣魚津水族館負責人也表示，雖然尚沒有科學依據能夠證實「地震魚」的說法，卻也無法完全否定，「但也有可能是受到全球暖化或其他未知的情況影響。」

日本地質學教授荒牧鎮雄（Shigeo Aramaki）認為不需要太過擔心，「因為近期並沒有收到地殼活動增加的報告。」