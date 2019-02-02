日本驚現入冬第7條「地震魚」 動物學家：帶電粒子改變環境
▲日本富山縣捕獲本次入冬第7條地震魚。（圖／翻攝自Instagram／uozuaquarium_official）
國際中心／綜合報導
日本富山縣東部的魚津市於1日發現2隻俗稱「地震魚」的皇帶魚，分別長約3.2公尺及4公尺，近幾個月以來，入冬後所捕獲的皇帶魚已達7隻，造成不少民眾擔心，這可能是即將來臨的地震或海嘯的前兆。皇帶魚一般棲息深海，多年來極少被捕獲，甚至被漁民稱為「龍宮使者」，傳言會在地震發生前上岸通報。
根據《每日郵報》報導，英國安格里亞魯斯大學動物學講師葛蘭特（Rachel Grant）認為，皇帶魚確實可能具有感知天災的能力，「地震發生前夕，地殼岩石會釋放帶電粒子，進而引發一連串的化學反應，例如將水分子變成氧化氫，改變動物的生活環境，致使他們被迫移動。」
富山縣魚津水族館負責人也表示，雖然尚沒有科學依據能夠證實「地震魚」的說法，卻也無法完全否定，「但也有可能是受到全球暖化或其他未知的情況影響。」
日本地質學教授荒牧鎮雄（Shigeo Aramaki）認為不需要太過擔心，「因為近期並沒有收到地殼活動增加的報告。」
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#うおすいレア生物 #またまた❗️ #リュウグウノツカイ 昨日、魚津市経田の海岸でリュウグウノツカイが打ち上げられているのが発見されました❗️全長は323cm。 富山湾では今年度5例目です。 あいにく今回発見されたものは 鳥につつかれ損傷が激しかったので、解剖などを行い研究用にしました。 前回獲れたリュウグウノツカイは 2/2(土)と2/3(日)の２日間限定で展示しますよ⤴⤴ 全長394.8cm。 今回はタッチOK