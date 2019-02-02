遺體送回國剩「空殼」心臟、大腦都消失　南韓男命喪墨西哥

▲ 墨西哥器官黑市交易猖獗，不法人士賺取暴利。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

南韓一名35歲的金姓男子1月3日在墨西哥身亡，遺體送回國後只剩一具「空殼」，心臟、大腦和胃都消失了。墨西哥目前有超過2.1萬人在等待器官移植，而器官黑市交易猖獗，不法人士往往賺取暴利。金男的遺孀懷疑丈夫的死因不單純，因此要求重新驗屍。

男子出事當天捲入蒙特雷（Monterrey）一間卡拉OK酒吧的衝突，昏迷送醫後被宣告死亡。南韓國家刑事鑑定委員會在1月21日驗屍，法醫表示，男子遺體有外傷和瘀青，但因大腦等器官都被摘除，無法判斷確切死因。

金姓男子的遺孀22日在青瓦台官網上表示，墨西哥警方沒有詳細調查丈夫死因，希望當局能歸還器官，以進行死後驗屍。她說，「我的丈夫是南韓公民。他的3歲兒子和11個月大的女兒失去了父親，請協助我幫幫我丈夫。」這份請願書目前獲得超過1.75萬人聯名簽署。據KBS報導，南韓外交部已要求墨西哥當局盡快歸還器官。

據《福斯》新聞報導，一名41歲的英國女子吉爾（Amanda Gill）2017年12月到墨西哥旅遊時驟逝，遺體送回國後只剩下小腸，其他器官都消失了，就連雙眼也不知去向。墨西哥當地醫院和警方相繼推卸責任，家屬氣憤地指控該國器官販賣集團竊取吉爾的器官。