爽中11億樂透「衰6年」！　失業婦「手頭剩2萬」告白：活在地獄中

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愛爾蘭一名女子瑪格麗特（Margaret Loughrey）在2013年時幸運中了樂透，並獲得2700萬英鎊（約11億台幣）的獎金，變成有錢人的她在這幾年內，開了3間公司更將錢拿去幫助弱勢，不過卻也爭議不斷。6年過去了，現在瑪格麗特的手頭上只剩500多英鎊（約2萬多台幣），54歲的她說，贏得樂透似乎是一件錯事，讓她陷入地獄之中，以前幸福的生活都被毀了。

綜合外媒報導，瑪格麗特原本靠著失業救助金過生活，沒想到竟然在2013年時中了樂透，並晉身愛爾蘭富豪榜的行列，隨後她開了3間公司當老闆，還將許多獎金捐給弱勢跟改善當地的社區設施。

▲瑪格麗特中樂透後，人生整個改變了。（圖／翻攝自Pixabay）

不過好景不常，雖然瑪格麗特獲得了錢，但她在後來的6年當中，因為許多事件登上新聞版面，她在2015年時因為酒後毆打司機，而被判罰要參加社區服務150小時，隨後又因為在一架班機上毆打機長而被逮捕；就在上周，瑪格麗特更被一個就業法庭判處，因羞辱男助理派迪（Paddy Breslin），要向其支付3萬英鎊（約123萬台幣）的賠償金。

瑪格麗特在接受訪問時表示，她贏得獎金之後給了人們很多錢，現在她只剩下500多英鎊，不過她每天都活在不安裡，中獎這件事讓她無所事事又悲傷，她一直以來都好像活在地獄裡，以前她是一位幸福的人，但是自從中樂透之後她的生命好像被毀了，一點都不幸福。