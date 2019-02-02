變態殺人魔電影「拍太帥」反幫圈粉！　導演傻眼：太天真

▲ 柴克艾弗隆（Zac Efron）飾演美國連續殺人魔泰德．邦迪（Ted Bundy）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國連環殺手泰德．邦迪（Ted Bundy）在1970年代性侵、殺害超過30名年輕女性，他的故事將在今年被搬上大螢幕，由男星柴克．艾弗隆（Zac Efron）主演。柴克．艾弗隆自《歌舞青春》打開知名度，此次電影預告片一出，許多觀眾都覺得這位殺人犯實在太帥了。不少人質疑，請來好萊塢最性感的男星之一演出，可能為邦迪「圈粉」，甚至神話和宣傳他的行為。

這部電影《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》的導演伯靈格（Joe Berlinger）表示，「拍一部關於邦迪的電影就等於在讚頌他」的想法非常天真，看過電影後就會知道邦迪最終得到了報應。不過伯靈格坦承，製作這部片本身就是一個有道德瑕疵的事，因為「我們從其他人的悲劇中製造出娛樂。」

▼ 《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》預告片。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）



伯靈格尊重有些人不想花兩小時看帥氣男星飾演的變態殺人魔，無論是因為這讓人們在道德上無法接受，或是單單覺得不舒服。然而，他不認為這種電影就該被禁止，舉例來說，目前已有許多電影講述希特勒和猶太人大屠殺，但如果出現新的闡述角度，依然能再度拍攝，製片人不該被要求什麼議題可以拍、什麼不能碰。

這部電影改編自邦迪前女友克勒普弗（Elizabeth Kloepfer）所著的回憶錄《The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy》，因此觀眾能透過克勒普弗的視角看待邦迪。片中，克勒普弗由女星莉莉．柯林斯（Lily Collins）飾演，她多半時間不知道這位殺人魔犯下什麼可怕的罪行。此外，片尾將所有已知的受害人姓名列了出來，有專家認為實際受害者數字可能達到百人。

▼ 邦迪能躲避法網這麼長的時間，是因為他既迷人又善於操縱，而周圍的人又認為他不可能犯下這些罪行。（圖／達志影像／美聯社）

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伯靈格表示，這部電影傳達的訊息之一就是「壞人並非這麼容易被認出來」，「像邦迪這樣的人竟能躲避法網這麼長的時間，是因為他既迷人又善於操縱，而周圍的人又認為他不可能犯下這些罪行」，這些都是學不完的教訓，也是警世的訊息。

除了這部電影，有關邦迪的紀錄片還有Netflix影集《Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes》，也是由伯靈格所執導。Netflix官網在推特上表示，近來收到許多人說邦迪「太性感了」，「容我溫柔地提醒大家，我們的平台上有成千上萬名帥氣的男士，而他們幾乎都沒有被定罪為連環殺人犯。」

▼ 這部電影傳達的訊息之一就是「壞人並非這麼容易被認出來」 。（圖／達志影像／美聯社）