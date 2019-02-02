「牛舌」藏字條下封口詛咒！找巫師對女兒「行割禮」　母裝傻：小孩跌倒

▲用來詛咒人家的牛舌。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

一名來自烏干達的37歲媽媽聲稱自己從未聽過何謂「割禮」，但卻偷偷在位於倫敦東部沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）的家中，雇用一名「巫婆」來為3歲女兒進行該儀式；害怕這樣行為被發現的她，還在家中用牛舌跟石灰對參與該行為的人施下詛咒，要這些人的「嘴閉起來」，不過她仍逃不過法律的制裁，成為英國第一位因施行「女性割禮（FGM）」而被判14年徒刑的人。

根據外媒報導，現年5歲的受害女童稱，她在2017年的夏天，被施行割禮，不過卻在途中出了問題，隨後被送到醫院禮急救；當時女童的媽媽稱，小孩為了拿餅乾，自行爬上工作台並掉下櫥窗後受傷。但是醫生卻只在女童身上發現3處受傷部位，沒有任何的瘀傷可以表明小孩曾摔倒過。

警方隨後在這個家庭的房子中，搜出了被用釘子釘在一起的牛舌，裡頭還有一把小刀、40個石灰跟其他水果，以及寫有一同參與「割禮」人士的名字，據悉，這樣的做法帶有要這些人「閉嘴」的含義。

報導中指出，法庭被告知，受害女童在被送醫的12小時前，有人使用鋒利的工具造成其受到傷害；兒童虐待和性犯罪部門的相關人員表示，這起案件複雜又敏感，被告人犯下令人痛苦的罪刑，不能忽視的是，這個案件讓一個非常年輕的女孩成了受害者，一系列的證據證明，女性生殖器被切割都是造成小孩恐懼的原因。」

女童的母親最後因「女性割禮」的行為，被判處14年的有期徒刑，成為英國第一位因為該行為被判刑的人；而施行該動作的巫師則是因為將外陰處切除，以及未能保護女孩避免遭受此行為，而遭到當局逮捕。