買假執照行醫！他被起底是「吸血鬼」　鋼鋸肢解同學還用「高腳杯」飲鮮血

▲自稱是吸血鬼的包里斯。 （圖／翻攝自推特／Gennady Simanovsky）

國際中心／綜合報導

俄羅斯男子包里斯（Boris Kondrashin）在16歲時，認為自己是一名吸血鬼，不僅殘殺同學，還將死者的血喝掉、肝臟等器官吃掉，隨後他被認為患有精神病而入院治療；他在10年後出院，只有高中學歷的他用錢買下醫學院的畢業證書，並成為可以到處行醫的醫生，一直到一名曾是他高中同學的女子到醫院就醫時，發現醫生竟然是小時候著名的「殺人魔」，而且自己還名列殺人名單上的第二名，才將這起事件揭發。

綜合外媒報導，這起事件發生在烏拉爾地區的車里雅賓斯克（Челя́бинск），1988年時，年僅16歲的包里斯向一名同學注射了致命劑量的鎮靜劑，並在一個儀式當中，用鋼鋸將被害者的心臟和一顆眼睛挖出，放進福馬林裡保存，吃掉了屍體肝臟的部分以及把血放入一個「特製的銀色高腳杯」裡飲用。

當時的包里斯聲稱自己是一位名為「Baron von Ginzel」的吸血鬼，更說他的行為是受到撒旦的指示工作；他被法院判定精神出了問題，隨後在2000年時被送進精神病院治療，並在10年後出院。

包里斯爸爸是一名在當地是一名有名的醫生，家庭也非常有威望，因此他在出院之後，用購買的方式獲得醫學院畢業證書，並且輕易地進入醫院工作，擔任全科醫生、精神科顧問以及酒精和吸毒成癮的專家。

不過一名曾是包里斯高中同學的女性在就醫時，認出了這名「兇殘的吸血鬼」，嚇得失聲尖叫，因為警方在2000年調查事件時，曾經發現一個殺人名單，而該名女性名列排列中的第二名。另一名男病人向醫院告發此事，並認為包里斯的學歷證明很有可能是造假的，但他的說法卻不被採信，而包里斯則在得知此事後，迅速辭職轉往其他診所工作。

報導中指出，儘管已經確認包里斯的醫生身分造假，不過當地診所的網站上仍能看到他穿白袍的照片，目前警方已對該起事件進行調查，以確認假證書得購買地點，以及包里斯在行醫期間是否有傷害其他病人。包里斯的姐姐也是一名醫生，她說，她跟媽媽都不知道弟弟有工作，因為弟弟只有接受過高中教育，儘管已經出院，應該對公眾沒有造成危險，但還是要接受醫院的監督。