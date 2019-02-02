川普推特語錄／是時候從阿富汗敘利亞回家了　某些人應該長點腦子

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上表示，敘利亞的IS很快就會被擊潰，而阿富汗戰爭泥潭也將於18年後和談，因此美軍已經準備回家了。川普今天上午將召開會議討論南部邊境人口販運問題，之後將前往佛州海湖莊園度假。

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▼30年來道瓊指數表現最好的一月份。我們有著世界上最強的經濟。

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▼我接手敘利亞和阿富汗這一大坨爛攤子，有著無限軍費開支和人員傷亡的「無盡戰爭」。我在競選時非常強硬的說過，這些戰爭必須結束。我們每年花500億美元在阿富汗，始終努力打擊他們。在漫長的18年後，我們終於開始談和平。

敘利亞原本充滿著IS份子，直到我出現為止。我們很快就能100％擊潰哈里發國，但我們會好好盯著他們。現在是時候回家了，經過了那麼多年，我們花錢要明智一點。某些人應該長點腦子。