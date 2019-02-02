他馬桶凍到炸！全都已經是「冰塊的形狀」　極地渦旋網友看傻

▲北美極地渦旋威力驚人，加拿大與美國都有網友上傳馬桶結冰照。（圖／翻攝推特）



國際中心／綜合報導

美國極地渦旋肆虐，大半個美國和加拿大都籠罩在一片低溫之中，尤其是美國中西部地區，更被形容「比南極還冷」。在美國賓州西北部肯納戴爾（Kennerdell），甚至有馬桶水箱水完整結成冰塊，直接把水箱撐爆。

在美國中西部部分地區，體感溫度最低下探至攝氏零下60度。有網友在推特上分享一張照片，顯示馬桶水箱被低溫凍到爆裂，原處只剩下一大塊水箱形狀，被網友不斷瘋傳。另有加拿大薩克其萬省網友，也上傳自己馬桶結冰的照片。

原先網傳該照片是在明尼蘇達州拍下的，不過有網友質疑，一般住家室內都會開暖氣，室內馬桶應該不至於凍成這樣。網友雷納格（Jason Ranegar）則在明尼蘇達公共廣播電台旗下新聞部落格網站留言澄清，其實那是他位於賓州西北部一處露營區的森林小屋內的馬桶。

雷納格說，他在冬季來臨前關閉營地，但離開前卻忘了先將小屋內的馬桶水箱清空，結果31日回到小屋檢查，才剛把水箱上蓋拿起來，水箱兩側就突然碎裂，掉了滿地。雷納格開玩笑得說，如今他的馬桶已經變成「全美最有名馬桶」。

另外，有網友表示，雖然一般住家都會開暖氣保暖，但他自己家為了節省能源，也只把暖氣設在華氏66度（約攝氏19度），大家在屋子裡都帶著毛帽、手套和毛毯保暖，而地下室的溫度就掉到只有華氏33度（約攝氏0.5度）左右，因此馬桶結冰也非完全沒有可能。

▼網友向明尼蘇達公共廣播電台網站分享更多「馬捅水箱爆裂的」照片 。（圖／翻攝MPR News網站）



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