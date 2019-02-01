200美企發起「關稅傷害心臟帶」　遊說華府終止貿易戰

▲ 美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴會面後，在推特上表示「會議進展順利」。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

中美貿易戰對兩國企業影響深遠，美國200多個農業、製造業、零售業、科技業、石油業，甚至酒類等企業的貿易聯盟將在下周發起兩項活動，遊說政府停止已進入第7個月的貿易戰。第一項活動為「關稅傷害心臟帶」（Tariffs Hurt the Heartland），企業主將與農民一同前往華府遊說；第二項則是刊登一連串的廣告，內容主要是告訴家長們貿易戰可能對兒童有害。

據《阿肯色州民主黨人公報》（Arkansas Democrat-Gazette）報導，美國鞋類分銷商和零售商CEO普里斯特（Matt Priest）表示，「人們必須思考各種策略，因為正常的程序已經起不了作用了 」。

▼ 川普與劉鶴會面。（圖／路透社）



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約有100名高管和企業主下周會到華府遊說國會，尤其是說服那些可能還沒有堅定貿易立場的國會新科議員。前往華府的人當中，包括印第安納州羅姆尼鎮（Romney）經營佔地5000英畝玉米和大豆農場的場主拜伯（Brent Bible）。大豆去年受中國報復性關稅的影響，價格降低。而美國開徵鋼鋁進口稅導致設備變貴後，他的農場也受到不小的影響。

美國總統川普上月31日與中國國務院副總理劉鶴會面後，在推特上表示「會議進展順利」，讓外界解讀為貿易戰出現曙光。川普還說，在3月1日貿易休兵到期之前，會安排與中國國家主席習近平會晤。