真愛！乾爹固定探監每周霸氣給4000　她獄中好感動想嫁了

▲獄中生活若有人固定來探訪,也就沒那麼孤單。(圖/達志/示意圖)



國際中心/綜合報導

英國第五台(Channel 5)近期推出一系列紀錄片,旨在探討美國的獄中生活。麻薩諸塞州的一名女囚犯米西(Missy)就有著特別經歷,她75歲的乾爹會固定來探監,每周還故定給她100英鎊(約台幣4000元),讓她可以存放在獄中的帳戶,「當我要求鈔票時,他從不會說不。」

《太陽報》報導,米西因為闖入民宅、綁架孩子以及毆打老婦人而入獄,相關訴訟仍在繼續。但她坐牢的時刻並沒有太痛苦,乾爹會固定來探訪,兩人原本是鄰居。

事實上,不少乾爹都有「獄中女友」,甚至還有專門的約會網站,偷偷幫彼此牽線。像米西這樣的人也很多,被監禁的女性都希望能有多點錢,以便讓她們購買食物、保健產品與化妝品等。

"I don't do anything to him but he sometimes does things to me. It is kind of weird having him do sexual favours to me but they are not really for me, it's more for him."