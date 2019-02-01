鑽破30公里冰層！NASA研發核動力機器人　探索「歐羅巴」生命跡象

▲木星的衛星之一「歐羅巴」（Europa）的外殼是厚冰層，科學家認為可能有外星生命存在。（圖／翻攝自NASA官網，下同）

國際中心／綜合報導

別名「歐羅巴」（Europa）的木衛二是木星的衛星之一，主要由矽酸鹽岩石構成，由於具有水-冰組成的地殼，被科學家認為有機會出現生命。美國國家航空暨太空總署（NASA）設計一款核動力「鑽井機器人」（Tunnel bot），嘗試鑽入30公里厚的冰層，尋找潛藏其中的外星生命。

NASA格倫研究中心的羅盤團隊（Glenn Research COMPASS team）由一群工程師和科學家組成，日前在美國地球物理聯盟會議（American Geophysical Union）中提出「鑽井機器人」的構想，該機器人將運用核反應或放射性熱源產生熱量，融化並通過歐羅巴的冰殼。

▼NASA格倫研究中心正將實驗數據傳給核研究中心。

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羅盤團隊成員之一的安德魯（Andrew Dombard）表示，目前最需要解決的問題並不是怎麼將機器人運到歐羅巴，而是假設能夠到達後如何進入內部進行研究，由於外星生命跡象已經從衛星表層消失，因此把希望放在冰殼內的世界，透過機器人搭載的中繼設備和長達15公里光纖電纜和地球進行通信。

儘管目前羅盤團隊的研究計畫仍處於概念階段，NASA經常將資源投入概念性研究，藉此開發和測試新技術，在鑽井機器人實現之前，仍有許多設計上的挑戰必須克服。