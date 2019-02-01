北美民眾「放寒假」瘋玩「冷凍褲」　還有警察限定款…上班哪有這麼認真

▲▼北美民眾瘋玩「冷凍褲」（Frozen Pants）遊戲。（圖／路透）



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國際中心／綜合報導

北美受極地渦旋（polar vortex）影響，愛荷華州梅森城（Mason City）體感溫度僅零下43度，許多企業、學校選擇停班停課，讓民眾在家避寒，甚至連美國郵政署（USPS）都停止郵件遞送。這些「放寒假」的民眾也玩膩堆雪人，所以就大展創意，在自家門口瘋玩「冷凍褲」遊戲，將浸濕的牛仔褲掛在戶外，過不久寒冷的天氣就會讓牛仔褲結冰，直挺挺地站在家門口。

▲模仿雪中漫步。（圖／翻攝自Instagram／eugenibach）



▲冰上曲棍球版。（圖／翻攝自Instagram／estang8）



▲警察制服限定。（圖／翻攝自Instagram／chisagocountyso）



這個嚴冬限定的「冷凍褲」（Frozen Pants）遊戲，在社群網站上造成風潮，網友們紛紛在Instagram或推特上曬出自家牛仔雕塑品的照片。為了讓照片更吸睛，網友們更是花招百出，不僅是要讓牛仔褲站在家門口，還得符合主題，讓這些褲子倒立、行走、打冰上曲棍球，甚至有明尼蘇達州警局推出警察制服限定款。網友紛紛笑稱，如果上班、讀書有這麼認真就好啦！

▲倒栽蔥款。（圖／翻攝自Instagram／pattigregory_realtor）