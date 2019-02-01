畢業生面試慘遭羞辱2hrs　她霸氣公開黑幕…CEO急道歉

▲布蘭德直接公開企業名稱。（圖／翻攝自推特／@oliviaabland）



國際中心／綜合報導

英國22歲剛畢業的新鮮人布蘭德（Olivia Bland）日前到一家科技公司面試，然而，在2小時的面談過程中，她感覺自己被極盡羞辱，便將這段經歷分享至推特，呼籲其他求職者別踩雷。該家企業的執行長迪恩（Craig Dean）事後則趕緊道歉，不過仍止不住網友的怒火。

布蘭德所應徵的公司位於奧爾德姆（Oldham），她寫道，迪恩一直想要嚇唬她，並不斷主張自己的權力，想要壓迫年輕女性。面試開始前，迪恩就先瀏覽布蘭德的Spotify帳戶，還挑剔對方的音樂品味有問題。

迪恩問了很多無關工作的問題，接著大肆批評這位女求職者的自傳，從頭到尾都不滿意，又說對方是「低成就的人」（underachiever）。布蘭德事後氣憤寫道，「他告訴我，我所做的一切都是錯誤的，包括我的坐姿、肢體語言，他用盡一切來攻擊我。」她還發現，其他求職者也留過類似的評論，很明顯她不是第一位受害者。

布蘭德感到一頭霧水，但她讓意外的是，最後她有獲得職位。對此，她不願接受，而是寫信給人事拒絕這份工作，事實上，她才剛經歷一段暴力的感情關係，這讓她感覺就像與前男友待在同個空間，不斷受到惡劣貶低，「整整2個小時，我被告知我不夠好，還詳細說明為什麼。」

得知面談的細節被傳開後，迪恩29日透過推特道歉，他無意傷害任何人，不過，還是有許多訊息灌爆他的社群媒體，「我非常關心所有人的困境，特別是那些尋找新機會並想要變得更好的人們。」他補充，自己與親朋好友都被攻擊，這讓他很心痛。

該公司則發布聲明指出，已對那場面試進行調查，沒有發現什麼不妥之處，不過，還是對於女子的反應感到難過，未來會再調整相關的招募流程，「尤其我們是一家培養年輕人期許而引以為傲的公司。」