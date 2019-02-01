曼谷霧霾超毒！嫩妹摘口罩滿臉鼻血　鄉民眼睛滲血：以為死定了

▲女子在網路上分享自己狂流鼻血的恐怖畫面。（圖／翻攝自Facebook／Sudarat Wongampornpinit）

國際中心／綜合報導

泰國曼谷近來空汙嚴重，整個城市都壟罩在霧霾之中，許多民眾近來紛紛上傳恐怖「七孔冒血照」，只見年輕妹子雖然懂得戴上口罩保護自己，拿下口罩的臉卻滿是鼻血，甚至還有人因此眼睛滲血，讓政府不得不正視嚴重的空氣汙染問題。

近來在泰國的社群網站上，可看到許多民眾紛紛上傳自己的鼻血照，甚至就連寵物也傳出因霾害而影響到健康，上班族Nutthawut Sirichainarumi分享了他手中有鮮血的照片，「2天前，我的鼻子因為呼吸受傷，打了一整夜的噴嚏，結果第二天早上情況變得更糟，這讓我非常的驚嚇，因為我這一生很少會這樣打噴嚏，我相信霧霾就是罪魁禍首。」

另一名網友Seine Premmanuspaisal也表示，近來他連續嘔吐和咳血，3天後被診斷出肺部感染，但是在霾害之前他從未有過呼吸道疾病，「污染的空氣會帶來逐漸影響我們健康的細菌和病毒，即使你自認很健康，可怕的環境還是會以某種方式攻擊你。」網友Khun Songsamut則分享了自己眼睛滲血的恐怖照，被送至加護病房治療的他表示，「我以為我會死，全都是汙染害的，有人必須做點什麼。」

當局為了解決霧霾問題，曾出動無人機製造人造雨，希望能沖刷掉空氣中的霧霾，但是成效不彰，曼谷市長阿斯溫(Aswin Kwanmuang)挺身呼籲，將會幫助所有市民對抗霾害，目前已有部分學校已經停課，也希望所有市民在新年期間不要燒香或是焚燒紙錢，有關單位正在嘗試找出有效的解決方案。