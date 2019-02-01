極地渦旋釀21死！美中西部變「明天過後」　居民：搬去南極好了

▲ 美國中西部各地出現彷彿2004年電影《明天過後》中的場景。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國中西部與五大湖地區受到「極地渦旋」（polar vortex）肆虐，造成至少21人身亡，1月31日低溫達到攝氏零下49度。密西根州各地出現彷彿2004年電影《明天過後》中的場景，有民眾搭飛機橫越冰封的密西根湖，捕捉的空拍照更是與災難片無異。

許多網友紛紛將現實生活中的誇張景象分享在網路上，包括結冰的馬桶水箱、因冰凍而站立的泡麵；其它結冰的物品還有肥皂、鞋子、逃生門等。許多住在密西根湖畔公寓的居民也錄下窗外的景象，一大片雪白世界宛如極地。

有住在明尼亞波利斯（Minneapolis）的網友近日表示，當地氣溫零下28度，相比南極洲則是零下11度，乾脆「搬去南極囉！」另一名網友在推特上寫道，「還記得《明天過後》中的極地渦旋讓一切都結凍，生還者想去墨西哥避難嗎？還好那時沒有高牆」，暗諷美國總統川普想在美墨邊境建造圍牆的計畫。

據《路透社》報導，氣象預測指出，周末氣溫即將回升，但對年長人士和街友來說，待在戶外很可能危及性命，當地醫院也接獲上百起急凍氣候引發的病例。結冰的道路也讓交通變得危險，賓州就發生一起27輛車追撞的連環車禍，有兩人命危。這場天災預估對美國經濟造成數十億美元的損失，2014年一次類似事件讓美國丟掉50億美元。

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▲▼ 「極地渦旋」讓美國中西部急凍。（圖／達志影像／美聯社）

