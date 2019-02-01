川普：3月1日前將利用川金會期間與習近平多次見面

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴會面。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）31日與中國國務院副總理劉鶴會面，他表示將在3月1日貿易休兵到期之前，利用2月與北韓領導人金正恩會面期間，安排時間與中國國家主席習近平見面。川普說，此次貿易談判有巨大的進展，隨著期限逼近，他會與習近平見面不止一次，已談妥美中貿易的最終協議，結束已進入第7個月的貿易戰。

川普31日在白宮與劉鶴率領的貿易代表團會談。劉鶴告訴川普，中國已開始每天購買500頓美國大豆，川普回應，這會讓美國的農民非常開心。接著劉鶴轉交習近平的信函給川普，並在雙方代表團、美國副總統潘斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與內閣成員的陪同下，直接由翻譯表達信件內容，其中包括承諾與美國政府保持密切溝通，並希望雙方在談判期間會面。

川普表示，他非常珍惜與習近平的良好關係與友誼，也很喜歡雙方的會議與電話聯繫，因為可以談論任何事情，並稱這封信非常「美麗」。會議結束後，白宮發布聲明指出，此輪談判非常激烈，但頗有成效。