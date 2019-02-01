川普大讚談判成效　白宮點7關鍵：願再與中會面

▲美國總統川普表示談判大有進展。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）31日與中國國務院副總理劉鶴會面，中國國家主席習近平也透過劉鶴轉交信函，信中表示，美中關係處於重要階段，希望雙方在相互尊重的基礎上繼續合作。會後白宮發表聲明，過去2天雙方的貿易代表團進行了非常激烈，且具有成效的談判，並列出此輪談判的7大重點，包含先前預料美國持續關心的技術轉移、智慧產權、補貼國有企業等問題。

白宮31日發布官方聲明，指出美中雙方都有意願參與所有重大問題，代表團在談判桌前進行了非常有成效的討論，而美方特別注重結構性問題，雙方都同意可以完全執行協議內容。2日談判主題聚焦以下7點：

1.美國企業遭中國企業強迫轉讓技術

2.中國需要加強對於智慧財產權的保護與執法力道

3.美國企業面臨中國的眾多關稅與非關稅壁壘

4.中國透過網路竊取美國商業機密所造成的損害

5.補貼國有企業這類扭曲市場的做法，是如何導致產能過剩

6.中國需要消除對美國製產品、服務與農業在中國的市場壁壘和關稅限制

7.匯率在美中經濟關係中所扮演的角色

除此之外雙方也討論了，如何降低美中之間不斷增長的貿易逆差問題，以及中國大陸向美國農牧民、製造商和企業購買產品的問題。白宮表示，儘管已經取得進展，仍有許多後續工作必須執行。川普重申，在阿根廷所訂下的90天談判期限，是一個非常艱難的過程，除非在3月1日之前達到令人滿意的協議結果，否則還是會調漲中國產品關稅，希望可以與中國進一步會談。

▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴會面。（圖／路透社）



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