百人竄逃！　野豹闖民宅「狠咬拖拉撲倒村民」失控暴衝

國際中心／綜合外電報導

印度北部旁遮普邦（Punjab）賈朗達爾市（Jalandhar）近日傳出野豹誤闖村莊的事件。根據當時流出的影片，牠在情急之下見人就咬、撲倒村民，而當地人則是對牠扔擲石塊，現場上百人驚慌竄逃。最終，相關人員到場處理後，野豹被鎖在房間內，目前已知至少6人受傷。

消息指出，在幾位居民發現野豹躲在民宅裡之後，立即通報當局前來處理，引來大批居民圍觀。森林部門（Forest Department）人員到場後，用麻醉槍朝野豹兩度注射鎮靜劑，但失敗收場，牠突然跳起來向外暴衝逃脫。

影片顯示，野豹除了在草地亂竄作勢攻擊人類之外，牠還一度跳上建築物圍牆，據信多人被咬、拖、拉扯，現場上百人驚慌狂奔。在野生動物獸醫團隊到場之後，牠被注射更多鎮靜劑，當局才成功把牠控制住。

官員表示，這隻野豹應該是來自附近的Shivaliks或周邊河流地區，目前已知Shivaliks地區大約有40隻至50隻豹，另有一些豹生活在周邊河流地區，「我們會檢查牠是否有受傷需要接受進一步治療」。

事實上，印度國人與野生動物之間的衝突逐漸加劇，因為人們已經開始生活在自然保護區附近，或甚至是住在保護區內。