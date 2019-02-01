參觀巴黎警察總部…加國女遊客卻被灌酒性侵數次　法2警遭判7年

▲艾蜜莉斯賓頓是一名多倫多員警的女兒，她上月為此案來到巴黎出庭。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

法國2014年發生2名員警在巴黎警察總部輪流性侵一名加拿大女觀光客的醜聞案。根據法院周四（31日）所做出的判決，被告吉林（Antoine Quirin）及雷杜安（Nicolas Redouane）被判處7年徒刑與2萬歐元（約新台幣71萬元）罰款。

時間拉回當年4月22日，被害人艾蜜莉斯賓頓（Emily Spanton）造訪巴黎，在某夜前往酒吧時與遇到這群警察們，並答應對方「參觀警察總部」的邀約。只不過，斯賓頓隨後被強灌威士忌、被迫替對方口交，且被輪流性侵數次；在離開總部大樓時，她找上另名員警報案被性侵一事。

請繼續往下閱讀...

▲40歲的吉林和49歲的雷杜安是巴黎警方偵查行動隊（BRI）前成員。（圖／達志影像／美聯社）

斯賓頓最初宣稱自己被4名員警性侵，隨後修改證詞，直指她是被3名員警性侵。但最終只有2名員警被當局起訴。根據法庭相關文件資料，當局在被害人衣物上找到男性嫌疑人的DNA，身上出現多處瘀青，且她在案發當下是處於酒醉狀態。

檢察官庫羅耶（Philippe Courroye）曾提到，2名被告在事發當晚不能被稱為警察，不配拿警徽，「他們和那些被追捕罪犯的行為如出一轍。」