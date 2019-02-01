助陸孕婦赴美產子威脅國安！美掃蕩生育旅遊業「刑事起訴20人」

▲ 3間涉案公司曾在2015年被當局搜查。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦政府周四（1月31日）針對大陸「生育旅遊業」展開大規模掃蕩，首度刑事起訴20名相關業者。檢方指出，案件引發國安風險，共有3間公司涉案，目前已有3人在南加州落網，被控串謀、簽證詐欺、洗錢等罪。

美聯社報導，女性在懷孕期間前往美國並不違法，但被起訴的業者招攬生意時，宣揚小孩在美國出生享有美國公民身分、多年後協助父母移民等好處，且指導孕婦赴美生育意圖明顯，引導客戶申請旅遊簽證時隱瞞懷孕的事實，甚至說謊。

事實上，3間涉案公司曾在2015年被當局搜查，包括「優孕美國月子度假會所」（You Win USA Vacation Resort）、「快樂寶寶月子中心」（USA Happy Baby, Inc.）等業者。

當局指出，現年41歲的Dongyuan Li經營「優孕美國月子度假會所」，公司在過去2年期間賺進數百萬美元，收取每位準媽媽4萬美元至8萬美元不等的價格，入住加州高檔公寓，為生孩子做準備。目前Dongyuan Li已在周四被逮捕，而經營「快樂寶寶月子中心」的53歲Michael Wei Yueh Liu以及42歲的Jing Dong也已落網。

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▲ 涉案的3間公司指導孕婦隱瞞懷孕事實，並把孩子成為美國公民的好處當作賣點。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

美方表示，涉案公司的行為構成國家安全風險，因為公司的部分客戶是幫大陸政府工作，一旦他們的孩子年滿21歲後，可幫助父母取得綠卡。

美國移民和海關執法局（ICE）國土安全調查處洛杉磯事務助理幹員齊托（Mark Zito）表示，「我覺得這是嚴重的國家安全問題及漏洞…她們是因為美國穩定求保障才來（生孩子）的嗎？我想絕對是的。但她們的政府會藉此利用這一點嗎？會的。」