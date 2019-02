零下50度極凍救火！消防員鬍子整坨結冰　四肢僵爆被讚英雄

▲即使異常寒冷,消防員也不能鬆懈。(圖/翻攝自臉書/Bimbo Gifford)



記者丁維瑀/綜合外電報導

「極地渦旋」侵襲美國,部分地區上月30日的氣溫甚至來到攝氏零下50度,被形容比南極還冷。不過,威斯康辛州(Wisconsin)的消防團隊依舊得繼續工作,其中一名消防隊長漢森(Mitch Hansen)與夥伴頂著低溫救火,他的鬍子整個結冰,讓網友大讚是「英雄」。

CNN報導,漢森凍僵的照片被PO上臉書後引來極大迴響,他來自卡梅倫消防局(Cameron Fire Department),當天一處民宅發生火災,團隊出勤時氣溫只有攝氏零下50度。

另一名消防員保爾森(Tony Paulson)說明,大火燒毀了房屋,所幸每個人都平安出來,「我們盡可能保留他們的物品。」他形容,天氣真的很寒冷,他在外面時身體非常僵硬。

