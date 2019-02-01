非法移民絕食抗議　被迫「鼻胃管灌食」每天出血、嘔吐

▲圖為德州麥卡倫（McAllen）先前拘留非法移民的設施。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國德州拘留中心多名非法移民1月發起絕食抗議，對此，聯邦移民官員則強制用鼻胃管灌食6位絕食者，有人適應不良鼻子出血，每天都會嘔吐好幾次。美國移民和海關執法局（ICE）曾表示，會密切關注非法移民的飲食狀態，確保這些人的健康與安全都沒有疑慮。

《美聯社》報導，ICE說明，德州艾爾帕索（El Paso）的移民過渡中心有11位被拘留者一直發起絕食，有人已展開拒食超過30天。這些移民的家屬與代表律師提到，來自印度與古巴的近30位移民不願進食，有人非常虛弱，無法站起身或說話。

ICE發言人莎瑪麗帕（Leticia Zamarripa）上月30日表示，聯邦移民官員1月獲得批准，以鼻胃管灌食艾爾帕索的絕食者。她沒有回應這是否涉及虐待，但該中心有遵循相關的護理標準。

辛格（Amrit Singh）的2名外甥來自印度旁遮普邦，他說，孩子已發起絕食約1個月，想要知道為何仍被關押，期盼美國政府的移民系統有所改變，「他們身體不好，非常虛弱，無法說話而且反覆住院。」

來自密西根州的律師考爾（Ruby Kaur）說，她的客戶長達3周不肯正常進食與喝水，最後被強制餵食並打點滴，「他們繼續絕食，面臨單獨監禁，然後ICE官員會在心理上折磨這群人，告訴尋求庇護的人，要把他們送回旁遮普邦。」