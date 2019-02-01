川普推特語錄／期待中國打開市場　沒有協議就沒什麼好談的

▲美國總統川普。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美中貿易談判今天進入第2天，川普總統在推特上形容會議進展順利，但稱他與中國國家主席習近平見面前，不會敲定任何實質協議，暗示下個月很可能會與習近平舉行會談。川普今日下午將與中國國務院副總理劉鶴在白宮見面。

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▼期待中國打開市場，不只是金融方面，還包括製造業、農業和其他美國企業與產業。沒有協議就沒什麼好談的！

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▼中國最高層級貿易談判代表正在美國與我們的代表開會。會議進行非常順利，雙方都抱持著良好的目的和氛圍。中國不想要關稅繼續增加，而如果達成協議他們表現成更好。他們想法正確。

我今天將會與他們的領導（劉鶴）和代表們於橢圓辦公室會面。但直到我與老朋友習近平會面前，最終協議不會敲定。我將與他在不久的將來會面，就某些長期且頗具難度的關鍵點進行討論並達成共識。

非常全面的協議，中國代表團與我將盡可能徹底達成，不會在談判桌上留下任何未解問題。所有問題都將獲得討論，有望能得到解決。中國的關稅將於3月1日加至25％，所以大家都努力在此之前把事情搞定！

▼很遺憾的，墨西哥2018年謀殺案增加了33％，達到3萬3341件。這是造成我們邊境上人道主義危機的很大一部份原因，並擴散到我們國家，比阿富汗還糟糕，許多都是因為毒品引起的。但圍牆正在建起來！

▼我們從現在起就叫它們圍牆吧，別再玩政治遊戲了！牆就是牆！

▼邊境圍牆很大一部份已經建成，還有更多正在建設或準備動工。改造現有的圍牆也是計畫中很重要的一部份，經過數十年的努力，終於好好保障我們的邊界安全。圍牆正以某種方式完成中！

▼很高興看到、聽到那麼多人寫書談論我的總統競選，許多事都與勝選相關，還有我應該怎麼做等等。當我聽完這些後，我坐下來放鬆，環顧周圍，然後說，「唉呀，是我在白宮欸，而不是他們！」