冷血辣媽狠心殺害剛出生雙胞胎 砸死後塞進泰迪熊裡！

▲▼狠心殺害初生雙胞胎的冷血辣媽傑莉卡S.。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

瑞士琉森市(Lucerne)市一所法院本周審理了一名塞爾維亞女子的殺嬰案。法庭給她的代號叫「傑莉卡S.(Jelica S.)。

今年22歲的潔莉卡只懷孕7個月就臨盆。她說，因為不久前跟嬰兒的父親分手了，他變成單身一個人。 當子宮開始收縮時，她拿著筆電跑進浴室尋求幫助。

她說：「我不知道孩子是怎麼生出來的。開始的時候我把浴缸裝滿了水。我不記得當天是怎麼做到的。我只記得躺在浴缸裡，在網路上尋求指引。」

傑莉卡以全自助的方式生下第一個孩子。她告訴法庭說：「我很害怕，因為孩子沒有正常的哭聲。」接著她把男嬰帶到地下室，兩度把孩子往牆上砸，然後扔到地上。之後，傑莉卡把顱骨碎裂、全身外傷的嬰兒包裹在一件米老鼠T恤裡，然後塞進一只巨大的粉紅色泰迪熊裡面。

她在法庭上說：「我只是把他放在那裡。我不知道當時自己的腦海裡在想什麼。大約31個小時後，她又在洗澡時產下第二個男嬰。 據報導，這次是死胎。之後，這位身心俱疲的新手媽媽，用毛巾將嬰兒屍體包起來，放在廚房的洗衣籃裡。一位專家在法庭作供說，如果傑莉卡在第一次分娩後去了醫院，第二個孩子可能存活。

家住琉森的傑莉卡被判蓄意殺害其中一名嬰兒罪名成立，另一名男嬰孩則被認定是因為她的疏忽而死亡。據指出，傑莉卡是因為無力負擔墮胎費用，所以才自助分娩。

但要求重判她8年徒刑的檢察官說：「被告有兩張臉。她看起來天真無知，事實上卻很強悍，而且精於計算。」最後女法官判處傑莉卡122個月徒刑，但同時又判了她22月緩刑。

法官在判決書中：「這項罪行的罪責很高，然而需考量到當時的情況很緊急。」法庭的一名精神科醫師說，潔莉卡不能為此事負全責。因為她患有「長期憂鬱反應適應不良症」(adjustment disorder with prolonged depressive reaction)。此案發生在2015年12月，傑莉卡當時只有20歲。

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