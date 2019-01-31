泰國也禁了！入境「任何肉類都不可帶」　違者最重罰20萬＋關2年

▲泰國政府公告，入境泰國禁帶任何肉類 違者罰20萬。（圖／翻攝泰國星暹傳媒）



國際中心／綜合報導

受非洲豬瘟疫情影響，泰國政府發佈公告表示，禁止攜帶生肉或香腸、火腿、培根等肉製品入境泰國，違者最高可處20萬泰珠（約新台幣19.6萬元）罰款或2年徒刑，或是2者併罰。

近日大陸社群網路瘋傳一張在泰國入境口岸拍攝的公告，上面用中英泰三種語言寫明，根據泰國國內動物疾病法案B.E.2558，不得進口任何生肉以及任何肉類產品，或者將任何肉、香腸、火腿、培根等肉類產品帶到泰國，任何違反行為可判罰最高20萬泰珠罰款或最高刑期2年。泰國星暹傳媒報導，泰國畜牧發展部已經確認此消息為真。

中國駐泰國大使館31日也在官方網站上發表消息，證實泰國政府已經發佈禁止攜帶肉類製品進入泰國的公告，提醒來往泰國的中國公民遵守規定，切勿攜帶肉製品入境，以確保旅行順利。

泰國《民族報》（The Nation）23日報導，泰國當局審慎查驗中國與蒙古入境旅客攜帶的豬肉製品，普吉國際機場動植物檢疫18日就曾查獲一名中國籍遊客攜帶豬肉香腸，並驗出非洲豬瘟病毒。

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