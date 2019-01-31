13秒影片秒懂極地渦旋！女子秀髮「瞬間結冰」　冷到直接站起來

▲極地渦旋寒潮，女子頭髮冷到結冰。（圖／翻攝Twitter／Taylor Scallon）



國際中心／綜合報導

美國中西部地區近日遭「極地渦旋」寒潮肆虐，各地紛紛刷新歷史最低氣溫紀錄，部分地區甚至被形容「比南極還冷」。愛荷華州女子斯凱倫（Taylor Scallon）30日分享一段短片，顯示她的長長秀髮在戶外被凍到結冰，短短13秒影片，讓人秒懂這波寒潮到底冷到什麼程度。

斯凱倫30日晚間在推特上分享影片，顯示她穿上外套站在房屋門口，手上拿著毛毯保暖。令人驚訝的是，她的棕色長髮竟如同樹枝一般直插向天；斯凱倫向上看著他的頭髮，也忍不住被逗得哈哈大笑。

據信，女子是洗完頭後沒擦乾就直接走出室外，接著又彎腰讓頭髮自然垂下，由於天氣實在太冷，結果讓她的濕髮瞬間結冰，造成如此逗趣的效果。從影片中見，斯凱倫走回屋內時，其呼出的氣息也凝結成白煙，可見當地氣溫非常低。她在推特上分享這段影片，並寫道「愛荷華真的有這麼冷嗎？」短短10多小時已經累積14.4萬次觀看。

根據美國國家氣象局（NWS）資料，1月30日各地最低氣溫方面，愛荷華州德梅因（Des Moines）氣溫僅華氏零下20度（攝氏零下28度），全愛荷華州最冷的地方則是埃斯特維爾（Estherville），氣溫為華氏零下29度（攝氏零下33度），均刷新歷史低溫記錄。

若考慮風寒指數，愛荷華州梅森城（Mason City）當地時間30日下午的體感溫度更為極端，僅華氏負46度（攝氏負43度）、埃斯特維爾華氏負42度（攝氏負41度）、大城德梅因也下探至華氏負29度（攝氏負33度）。

另外在中西部最大城市、伊利諾州芝加哥（Chicago），NWS警告新一波寒潮才政要開始，預計全州普遍低溫將介於華氏負15度至負30度（攝氏負26度至負34度）之間。NWS觀測，當地時間31日清晨5時30分，芝加哥歐海爾機場氣溫為華氏負21度（攝氏負29度）、風寒體感溫度則為華氏負37度（攝氏負38度），相當寒冷。