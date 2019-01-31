台灣被排除在全球衛生架構外　印媒：台灣是全球健康貢獻者

▲世界衛生大會(WHA)。（圖／翻攝自WHO官網）



國際中心／綜合報導

印度時報資深編輯高許（Rudroneel Ghosh）近日在印時部落格撰文指出，疾病無國界，在中國施壓下，台灣被排除在世界衛生大會之外，等於在全球衛生疾病反應機制留下巨大漏洞，令人無法接受。

高許的文章表示，美國眾議院最近通過法案，要求國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位，這項法案值得歡迎，因為這對台灣希望參加負責WHO決策的世界衛生大會（WHA）非常重要。

高許表示，台灣2017年和去年都沒收到WHA的邀請，這完全是中國施壓，因為北京當局正試圖向民進黨政府施壓，要求承認「九二共識」，原本雙方可以自由解釋「九二共識」的定義，但近年來中國已經將共識的定義縮減為「只有一個中國」。

文章強調，阻礙台灣參加WHA不是中國內政問題，而是國際問題，每個國家和地區都是國際衛生系統的一部分，阻止台灣參加WHA，反而讓所有國家和地區冒風險；畢竟，疾病和傳染病無國界，把台灣排除在WHA之外，只是在全球衛生疾病反應機制留下巨大漏洞。

高許指出，台灣一直是全球衛生健康的淨貢獻者。從1966年以來，台灣已在超過80個國家投資約60億美元用於國際醫療和人道援助工作，台灣為巴拉圭和貝里斯等國家提升衛生標準做出重大貢獻；而台灣在醫療數據系統等專長可讓開發中國家真正受益，基於以上原因，台灣需要成為全球衛生架構的一部分。

文章最後勸告中國，如果中國熱衷使自己成為第一流強權且影響全球，就必須贏得國際社會的信任。這些信任不可能僅僅是透過投資第三國而獲得，北京必須證明自己是負責任、樂於助人且公平合理的強權，而非在政治祭壇犧牲全球的健康。