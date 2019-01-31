慧眼看天下／貿易戰關鍵時刻　美下馬威起訴孟晚舟

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

中美貿易談判登場前夕，美司法部大動作召開記者會，以詐欺等23項罪名，正式起訴大陸科技大廠華為以及首席財務長孟晚舟，並對加拿大提出引渡的要求。淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中表示，儘管美國再三強調，起訴的決定與貿易談判「完全無關」，強迫技術轉移才是貿易磋商的一部分，但外界大多認為，美方把引渡孟晚舟的時間安排在大陸國務院總理劉鶴赴美談判前，其實就是將華為事件與中美雙方的較量綁在一起。然而華為問題加入雙方的貿易談判，只會讓談判複雜化，如果大陸因為華為事件而向美方妥協是不妥的。

李大中補充，孟晚舟事件在過去近兩個月裡，把中美加關係推入了一場前所未有的外交風暴，大陸對加拿大的威脅不斷升級，目的就是想迫使加拿大釋放孟晚舟，避免孟晚舟被引渡去美國受審。而根據引渡條約規定，加拿大在接到美國正式的引渡請求後，有30天的時間決定是否繼續推進程序，為了讓被告及辯護律師有時間檢視案件證據，加拿大高等法院也已經在1月29日的一次聆訊中，同意孟晚舟的請求，將下次出庭的日期改為3月6日，比原定時間晚了一個月，這也是孟晚舟從去年12月獲得保釋以來，首次公開現身法庭。

華為通訊產品引發了歐美各國的資安疑慮，包含台灣在內，許多國家也開始拒絕採購華為的5G設備。李大中表示，華為因和北京政府關係密切，遭質疑是幫助大陸滲透國外的工具，開始遭到各國封鎖圍堵。然而過去10年多來，華為在全球各大市場駐點，2018年更取代蘋果公司成為第二大手機供應商，不管在新興市場和歐洲部分地區都擁有忠實客戶，CNN就分析，封殺行動頂多影響發展速度，並不會讓它完全退出市場。

另外在國際上熱門的議題，就是委內瑞拉的混亂局勢，李大中表示，委內瑞拉的政局不斷出現新的變數，反對派領袖瓜伊多自行宣布成為臨時總統，成立過渡政府，並舉行大選，多個國家包括美國、巴西都承認瓜伊多政權，而執政近6年的現任總統馬杜洛背後則有中、俄力挺，總統鬧雙包的政治危機，變成了世界強權賽中的一顆球。

李大中補充，委內瑞拉石油蘊藏豐富，產量曾位居世界第一，但是成也石油、敗也石油，自從馬杜洛2013年上任後，由於政府運作失能、貪污腐敗，導致經濟不斷惡化，百姓飽受惡性通貨膨脹、長期缺糧之苦，上百萬委國人民紛紛出走到海外。過去許多曾試圖推翻馬杜洛政權的反對派領袖，皆以失敗收場，這次正好給了國會新任議長瓜伊多機會。