雪梨鼎泰豐驚見「巨大料理鼠王」廚房亂竄　女客：我想吐！

▲老鼠現身。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

台灣廣受歡迎的小籠包餐廳「鼎泰豐」在澳洲雪梨也有分店，然而，一名女子露西（Lucy Hui）日前在西田購物中心逛街時，卻看到超大的「料理鼠王」在該店家的廚房亂竄，「這讓我想吐，再也別在那邊用餐。」對此，鼎泰豐已致歉，並保證會立刻開始消毒工作。

《雪梨晨鋒報》報導，露西30日晚間在臉書貼出影片，她標記位於雪梨西田購物中心的鼎泰豐店。影片中可見，灰色的大老鼠在廚房跑來跑去，發現右邊不能走又繼續換左邊，當時沒有員工立刻發現，而不遠處就放著蒸籠，下方則是洗手台。

露西看到這樣的畫面覺得非常不舒服，差點要吐出來。她的貼文也引來該家鼎泰豐親自在留言處道歉，同時保證會請來害蟲防治專家，以及實施專業的清潔工作，優先檢查整潔狀況。

這家鼎泰豐補充，事實上員工每天都有清潔與消毒廚房，但顯然可以做得更好，之後會加強相關措施，食品安全是企業相當重視的環節，「我們為這種情況致歉，並向我們的顧客保證，我們正在盡全力與雪梨西田購物中心一起解決問題。」

雪梨市議會發言人表示，每家餐廳與商場都有責任，應該避免帶有大量細菌的昆蟲或動物進到內部，環境衛生官員也會定期檢查場地，確保業主有確實履行，如果發現對方不遵守，則可以開罰或限制店家供餐。