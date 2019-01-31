19歲捅死人！邪教女信徒爭取保釋　「曼森家族」50年前狠殺女星

▲ 范豪頓（Leslie Van Houten）19歲時跟隨其他信徒犯下連續殺人案。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國加州保釋委員會30日提出讓著名邪教殺人魔曼森（Charles Manson）的女信徒范豪頓（Leslie Van Houten）提早出獄。范豪頓是「曼森家族」最年輕的成員，1969年、19歲時跟隨其他信徒犯下連續殺人案，如今她已69歲，被關押在加州女子監獄當中。

曼森是美國20世紀最惡名昭彰的殺人犯之一，其信徒多半為年輕女性。1969年8月10日，當信徒計畫前往商人拉必昂卡（Leno LaBianca）夫婦位於洛杉磯的家行兇時，范豪頓主動要求跟隨並且協助其他成員謀殺這兩人。據《紐約郵報》報導，范豪頓坦承當時服用了大量迷幻藥，並且刺了拉必昂卡妻子一共14刀。

▼ 美國邪教殺人魔曼森（Charles Manson）。（圖／路透社）



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曼森教唆信徒殺害了7個人，受害者包括當時懷有8個月身孕的知名巨星莎朗．蒂（Sharon Tate）。一行人於1969年8月9日闖入莎朗家中行兇，莎朗的丈夫波蘭斯基（Roman Polanski）則因為在歐洲而逃過一劫。曼森雖然沒有親自殺死這7人，但因主導這些事件而被判有罪。

曼森於1970年與3名信徒艾特金斯（Susan Atkins）、柯倫溫科（Patricia Krenwinkel）以及范豪頓在洛杉磯接受審判。他於2017年、83歲時在獄中過世。據《路透社》報導，有關范豪頓的保釋案，加州州長紐森（GavinNewsom）擁有最終的決定權，而前州長布朗（Jerry Brown）已經兩度拒絕這項提議。

▼ 范豪頓當時是「曼森家族」最年輕的成員。（圖／達志影像／美聯社）

