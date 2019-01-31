英國研究：女生穿短裙上班 比較容易獲升職

▲穿短裙、低胸上衣及高跟鞋的女生，普遍會被認為大學成績比較不優。(圖／shutterstock圖庫)

國際中心／綜合報導

英國一項最新研究指出：職業婦女上班時常穿短裙，比較容易獲得升職機會。 但如果她們在唸大學時穿着性感，卻會被誤認為她們並不聰明。

上述研究找來24名女大生，要求她們在大學畢業典禮時穿着亮眼的套裝或性感的穿着，然後將照片交給500人來評審，評估她們在大學時的成績、以及未來出社會後的職涯機會，評審團隊包括其他女大生、大學教授以及一批成年人。

結果顯示：穿套裝長褲或長裙的女大生，比穿短裙、低胸上衣及高跟鞋的女生，普遍被認為大學成績較比較優。一些女大生更認為穿着性感會影響她們職涯的晉升機會。然而評審團隊裡包括大學教授在內的成年人則認為：這些穿著性感的女大生，獲得錄用或升職的機會更高。

薩里大學(University of Surrey)社會心理學講師法索利(Fabio Fasoli)指出：一般人認為衣着反映個人特質，但對女性來說可不一定。一名女子注重自已外表，可能會被人誤會她們的智慧和專業能力比不上她們的外貌。

英國女性一直在職場上爭取平權，上述研究結果卻反映出大眾普遍仍無法擺脫以外表判斷個人能力的偏見。