路面坍塌意外發現46公尺長隧道　「秘密通銀行」FBI立案調查

▲因為道路坍塌，工人意外發現一條通往銀行的秘密隧道。（圖／翻攝自Twitter／FBI Miami）

國際中心／綜合報導

美國佛州布勞沃德郡29日出現道路坍塌問題，工人前往現場進行修復作業，意外發現這不是普通的坑洞，裡面埋藏著一條神秘隧道，還有一條橘色電線，隧道的終點則是通往銀行，意外發現了一條正在挖的秘密搶劫隧道。

彭布羅克派恩斯市(Pembroke Pines)警方29日接到報案，一名工人表示，他晚上9點半被通知道路坍塌，前去查看發現，坑洞裡居然有一秘密隧道，從一樹木區通往市區銀行，該隧道長約46公尺，直徑則只有60至90公分，裡面還有一條橘色的電源線。

警方接到報案後，也覺得現場十分可疑，便將此事通報給FBI一起調查，後來他們發現隧道的入口處被一個木板蓋著，附近有一台小型發電機、一台絞車和一輛用來載送泥土和石頭的馬車，隧道內則找到泥濘的靴子、小型的自製梯和凳子，還有一些用來挖掘的工具。

FBI發言人萊弗諾克(Mike Leverock)表示，「我只有在電影裡看過類似的東西，我甚至不確定我是否曾看過一樣的，因為這個洞實在是太小了」，搶匪必須要非常的瘦，不然實在很難想像有人能夠進去，目前銀行尚未發生搶案，隧道內也沒有找到死屍，警方正在追查此事件背後到底是何人所為。