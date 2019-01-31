2台男澳洲送Uber Eats　公車從後方追撞彈飛…慘遭來車輾斃！

▲許舒博和陳廣偉。（圖／翻攝自Facebook／Su Po Hsu、Bill Chen）

國際中心／綜合報導

台灣籍男子陳廣偉（Kuan Wei 'Bill' Chen，音譯）和許舒博（Su Po Hsu，音譯）在澳洲雪梨擔任Uber Eats外送員，不料2人在28日進行外送時，騎乘機車的他們遭到一輛公車從後方追撞，瞬間被撞向對向車道，隨後被行進中的車輛輾斃，當場死亡。

綜合外媒報導，死者分別是28歲的陳廣偉和32歲的許舒博，事發當下兩人正在外送，原本騎乘的機車處於停止的狀態，沒想到後方一輛公車就這樣向前撞上，造成兩人當場連人帶車的被撞到對向車道，隨後遭到來車輾斃身亡。

據悉，肇事的公車司機當時似乎是一邊玩手機一邊開車，沒注意到前方有機車；警方初步調查發現，公車在事發時完全沒有減速，而司機則是被監視錄影器拍攝到在用手機，而且也沒有繫上安全帶，目前已將該名司機以危害公共安全和危險駕駛致死罪逮捕。

報導中指出，兩人的朋友得知消息時感到非常震驚，更表示許舒博是在2018年來到澳洲，而該名朋友則是在2013年時，於墨爾本跟陳廣偉為室友。